Esporte Vila Nova quer mostrar renovação após intertemporada

No Vila Nova, a expectativa é de que a intertemporada seja fator para elevar a qualidade técnica do time na Série B. Nas partidas iniciais, o Vila oscilou entre bons resultados - bateu um dos líderes, o Botafogo/SP, fora (1 a 0). Mas amargou tropeços jogando em Goiânia. Descarregou algumas cobranças no último jogo, em que venceu o São Bento, no Olímpico, por 1 a 0. A ...