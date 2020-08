O Vila Nova entende que a tomada de decisão em campo, parte do desenvolvimento de um time durante uma partida, precisa ser ajustada para o clube se recuperar na Série C. Depois da goleada, de 4 a 0, sofrida diante do Ferroviário, o elenco colorado esperar corrigir erros e apresentar atuação diferente contra o Remo, no domingo (30), pela 4ª rodada do Brasileiro.

A base dos movimentos e comportamentos apresentados por jogadores, são os treinamentos. A tomada de decisão no futebol é parte do desenvolvimento do jogo. Por meio de estímulos elaborados com orientações, o Vila Nova acredita que pode melhorar a tomada de decisão e se recuperar na Série C.

“Esse é o principal ponto que precisamos melhorar. A tomada de decisão nas jogadas ofensivas. Saber o momento de finalizar, ler o jogo, se for o caso, encontrar um companheiro que esteja melhor posicionado e ser diferente. É isso que acreditamos que podemos evoluir para o jogo diante do Remo”, comentou o ex-goleiro e atual diretor de futebol do time colorado, Wagner Bueno.

“Muitas lições são tiradas depois de uma derrota, principalmente da forma dolorosa que foi contra o Ferroviário. Nosso time não pode ficar nervoso (em campo) e isso nos fez pagar caro”, salientou o dirigente.

Na tarde desta terça-feira (25), o elenco colorado concluiu o segundo dia de treinos durante a preparação para o duelo contra o Remo. A partida será disputada às 18 horas no domingo, no Estádio Mangueirão. Com quatro pontos, o Tigre é o 5º colocado do Grupo A da Série C.