Esporte Vila Nova quer melhorar parte emocional para vencer na Série B Contra postulante ao acesso, Vila Nova precisa de equilíbrio mental para ganhar 2ª seguida

O Vila Nova trabalha com duas frentes para encerrar a fase ruim na Série B do Brasileiro e emplacar sequência positiva na competição nacional: melhorar os problemas de ansiedade no elenco e voltar a vencer em Goiânia. A melhor forma para conferir se as conversas e treinamentos, após o triunfo de 2 a 0 sobre o Guarani na última rodada, deram certo é encarar um postulante a...