Esporte Vila Nova quer explorar características do gramado do Olímpico Tigre acredita que pode ser mais eficiente, construir melhor as jogadas ofensivas e ter um jogo mais rápido no estádio da região central de Goiânia

O Vila Nova quer escrever uma nova história na Série C, com futebol vistoso, eficiente, com defesa sólida e atuações regulares. Para tudo isso, uma nova casa será parte da trajetória do time colorado na busca pelo acesso à Série B 2021. No estádio Olímpico, o Tigre quer retomar o bom desempenho que mostrou no início da 1ª fase, já diante do Ituano, na 1ª rodada da 2ª...