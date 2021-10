Esporte Vila Nova quer dobrar público para evitar novos prejuízos Tigre teve déficit no empate diante do CRB, no OBA, e espera mais torcida na reta final da temporada

No empate de 0 a 0 com o CRB-AL, na noite de segunda-feira (18), a diretoria do Vila Nova contabilizou prejuízo na bilheteria da partida válida pela Série B. A alegação é de que os custos operacionais para abrir o Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA) são elevados e o público pagante ficou aquém do esperado para equilibrar despesas e receitas. A expectativa é de dobrar o p...