Esporte Vila Nova quer começar a somar para atingir 45 pontos na Série B Diante do lanterna Guarani, Vila Nova busca vencer para não entrar na zona de rebaixamento. Clube precisa de mais 30 pontos para atingir meta

O Vila Nova terá nesta sexta-feira (16), às 21h30, diante do Guarani, em Campinas (SP), mais uma oportunidade para evitar o pior. O Tigre vive à beira do precipício há sete rodadas e tenta, contra o lanterna da competição, se afastar da zona do rebaixamento. Um dos candidatos ao acesso no início da Série B do Campeonato Brasileiro, o time colorado agora faz conta de ca...