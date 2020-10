Esporte Vila Nova quer aproveitar Brasileiro de Aspirantes para fazer negócios Tigre estreia na competição, domingo, contra o Fortaleza; equipe será formada por atletas do sub-20, jovens que variam entre base e profissional e jogadores não aproveitados por Bolívar

Único representante do futebol goiano no Brasileiro de Aspirantes em 2020, o Vila Nova estreia, neste domingo (18), na competição destinada para atletas de até 23 anos. O primeiro adversário do time colorado será o Fortaleza, no OBA, às 15 horas. A tendência é que atletas do time profissional, que não são aproveitados com frequência na Série C, atuem pelo Tigre no campeo...