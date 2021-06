Esporte Vila Nova quebra tabus para deixar zona da degola Tigre faz jogo competitivo e volta a vencer no Brasileirão ao derrubar invencibilidade de 18 jogos do Operário-PR em casa

O Vila Nova quebrou algumas marcas negativas nesta segunda-feira (28) para vencer o Operário-PR por 2 a 1, fora de casa, na abertura da 8ª rodada da Série B. Com gols de Alesson e Cardoso, o time colorado superou o Fantasma no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa-PR - Ricardo Bueno descontou para os mandantes. A equipe paranaense não perdia no estádio Germano Krug...