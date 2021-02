Esporte Vila Nova quebra tabu e estreia com vitória no Goianão 2021 Com gol de Pedro Júnior, Tigre derrota o Jaraguá pela primeira vez e larga com três pontos no Campeonato Goiano

O Vila Nova abriu o Campeonato Goiano de 2021 contra o algoz na edição anterior e conseguiu dar o troco. Jogando em casa, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o Tigre superou o Jaraguá, por 1 a 0, e largou com vitória na competição estadual. A partida também ficou marcada por confusão e expulsões. Adversários frequentes na última edição do Campeonato Goiano, Vila N...