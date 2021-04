Esporte Vila Nova protocola notícia de infração contra meia do Goiás por mostrar dedo médio no clássico Clube pede que Procuradoria-Geral formalize denúncia contra Miguel por ofensa aos dirigentes colorados

O Vila Nova protocolou, nesta terça-feira (13), notícia de infração no Tribunal de Justiça Desportiva de Goiás (TJD-GO) contra o meia Miguel, do Goiás. O clube argumenta que o jogador, no clássico de dominog (11) pelo 2º turno do Campeonato Goiano, se dirigiu "de forma provocativa, desrespeitosa, incitante e ofensiva aos dirigentes do Vila Nova (...) mostrando o dedo m...