Esporte Vila Nova prorroga inscrições de campeonato de videogame por 'sobrecarga em aplicativo de banco' Segundo diretor do programa Sócio Tigrão, 60 torcedores se inscreveram, mas alguns não conseguiram pagar taxa por excesso de navegações no sistema da Caixa Econômica Federal

O Vila Nova anunciou, nesta quinta-feira (9), que as inscrições para o 1º Campeonato Sócio Tigrão de futebol digital serão prorrogadas até o próximo domingo (12). O motivo, segundo o diretor do programa de sócio-torcedor, é que algumas pessoas não conseguiram pagar a taxa de inscrição por conta da sobrecarga de acessos no aplicativo da Caixa Econômica Federal. ...