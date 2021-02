Esporte Vila Nova prorroga contrato com atacante até o Goianão 2021 Maurinho já disputou dez partidas pelo Tigre, marcou dois gols e integrou o elenco campeão da Série C 2020

O Vila Nova acertou a renovação de contrato com o atacante Maurinho. O jogador de 31 anos teve vínculo estendido até o final do próximo Campeonato Goiano, previsto para ser concluído no dia 23 de maio. Maurinho chegou no Vila Nova para a disputa da Série C e integrou o elenco que conquistou o acesso à Série B e foi campeão da competição nacional. Ao todo, o jogad...