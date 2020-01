O Vila Nova iniciará nesta segunda-feira (27) uma vistoria no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA) para identificar o que pode ser ajustado para melhorar a condição oferecida na praça esportiva em dia de jogos. No sábado (24), reabertura do local para partidas da equipe profissional, torcedores tiveram transtornos em uma saída por estar enlameada.

“Vamos fazer uma vistoria no OBA amanhã (nesta segunda-feira, 27) para identificar algumas situações pontuais que já temos conhecimentos e procurar outros pontos que precisam de ajustes. Nossa intenção é melhorar o OBA para confronto de todos. Vamos verificar tudo que precisa ser feito já para o próximo jogo”, disse um dos membros da direção do patrimônio do Vila Nova, Fernando Mussi.

Segundo o dirigente, em relação ao portão que torcedores tiveram de sair e passaram por cima da lama, Fernando Mussi explica que aquele local não era uma saída de torcedores. “Era de emergência, mas foi preciso ser utilizado por um problema que tivemos nas catracas e a Polícia Militar também orientou. Na nossa programação, não vão sair mais torcedores por lá mais”, frisou.

Existem três saídas, de acordo com o Vila Nova, no OBA: uma para o sócio ouro, outra destinada para visitantes e uma na direção da Rua 256. O clube também se pronunciou por meio de uma nota. Confira na íntegra:

O Vila Nova Futebol Clube lamenta os transtornos ocorridos com nosso torcedor na partida diante o Jaraguá, neste último sábado, 25. Entendemos que o Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA) seja o lugar do clube e de nossa grandiosa torcida e, por isso, desde a assunção da atual gestão, todos os esforços foram empenhados para que voltássemos a jogar em nossa casa, que não sediava jogos oficiais há um ano e estava totalmente abandonada.

É objetivo de toda a gestão a aproximação do torcedor com o clube, fazendo de cada jogo um evento e experiência únicas, com opções de conforto e preços acessíveis nos ingressos e nos planos do Sócio Tigrão, por exemplo. Com menos de dois meses de obras, o Vila Nova conseguiu o básico para obter os laudos e liberação do OBA para sediar jogos. Com o passar das partidas, sairemos do básico para o ideal.

Esta primeira partida serviu de termômetro para ver o que fizemos de certo e o que deu errado em toda a logística de atendimento, sempre na busca por melhor atender nosso maior patrimônio, o torcedor. No próximo jogo em casa, quinta-feira, 30, contra o Grêmio Anápolis, o clube se compromete a ajustar todos os pontos e oferecer uma melhor recepção a toda nação colorada.