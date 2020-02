Esporte Vila Nova procura novo nome para comissão técnica Clube está no mercado e espera anunciar treinador para sequência da temporada em breve. Bolívar recebeu sondagem e Márcio Fernandes recusou convite

O Vila Nova está em busca de novo comando técnico. Depois do pedido de demissão de Ariel Mamede, o clube analisa nomes para assumir o cargo. A situação financeira do Tigre é ruim, motivo que pode dificultar negociação com treinadores de maior expressão no mercado. Bolívar, ex-Brasil de Pelotas (RS), é o nome provável para assumir o time. O diretor de futebol do Ti...