O Vila Nova não sabe se conseguirá realizar mudanças nas estruturas físicas dos locais de treinos para se adaptar à cartilha da CBF, quando ela for definida.

“Essa separação de vestiário por boxes individuais é complicada. Teríamos de fazer uma reforma e isso gera custo. Se de fato tiver essa orientação, de forma oficial, vamos ter de analisar o que podemos fazer para nos adequar”, comentou o diretor de futebol do Tigre, Wagner Bueno, que, por outro lado, concorda com treinos em grupos, mas acredita que a evolução da doença nas próximas semanas pode determinar mudanças em possíveis protocolos.

“Vamos fazer de tudo para seguirmos as orientações no Vila Nova, mesmo sabendo que as dificuldades vão ser grandes. Tudo que a CBF fizer para retorno das atividades, será bem-vindo. Estamos sem futebol, o que complica nossas receitas. Se for para o bem, temos de procurar seguir os protocolos”, salientou o dirigente colorado.

Mudanças no dia a dia de treinos e trabalhos em que há necessidade de contato - fisioterapeuta e jogador em tratamento, por exemplo - são dois pontos preocupam o Vila Nova. “Não só as salas do departamento médico, mas vestiários, copa e rouparia. A recomendação é para evitarmos ambientes fechados, mal ventilados e com aglomeração. Vamos ter de nos adaptar”, pontuou um dos três médicos do time, Tiago Caixeta.

O contato do médico com jogadores também deve mudar, além dos protocolos envolvendo os dois fisioterapeutas e o fisiologista em serviço no time profissional. “Luvas e máscaras eram usadas para procedimentos médicos, com suturas e infiltração. Para contato direto não, mesmo porque não havia este tipo de recomendação antes da pandemia”, explicou Tiago Caixeta.

Para ele, as medidas analisadas pela CBF podem ajudar no controle da disseminação. “Uma vez que o vírus é transmitido pelo contato e gotículas, devemos em todas as situações evitar que pessoas com sintomas circulem normalmente, reduzir o contato interpessoal e reforçar as medidas de higiene pessoal e do ambiente”, salientou o profissional.