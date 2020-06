Esporte Vila Nova presta homenagem para ex-presidente: 'Parabéns ao maior da história' João Carneiro é considerado, por muitos, como o dirigente mais importante na história do Tigre. Ele completou 85 anos nesta quarta-feira (24)

O Vila Nova preparou uma surpresa para o ex-presidente do clube, João Carneiro. Nesta quarta-feira (24), o ex-dirigente completou 85 anos e recebeu das mãos do atual presidente do Tigre, Hugo Jorge Bravo, uma camisa com seu nome. O diretor de marketing Murilo Reis também esteve presente no local. João Carneiro era conhecido como Comendador, por causa da sua força nos bastidores do futebol go...