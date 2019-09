Cada rodada da Série B do Brasileiro se torna mais decisiva para as pretensões de Atlético e Vila Nova na competição. Nesta terça, não será diferente, já pela 24ª rodada do campeonato. Afinal, o resultado de um poderá ajudar diretamente o outro clube nas lutas pelo acesso à Série A, no caso da equipe rubro-negra, e contra a zona de rebaixamento, da qual o colorado busca se afastar.

O Dragão visitará o desesperado Vitória, concorrente direto do Vila Nova contra o descenso. O Tigre, por sua vez, receberá o CRB/AL, um dos postulantes ao acesso à elite do Brasileiro.

Com 41 pontos, o Atlético é o vice-líder da Série B e tem seis pontos à frente do 5º colocado, o Botafogo/SP, primeiro time fora do G4. Para se aproximar ainda mais do acesso à elite nacional, a meta atleticana é ampliar a sequência invicta de oito partidas e, assim, elevar diferença de pontos aos adversários do acesso. Bater o Vitória e contar com tropeço do CRB pode ajudar no objetivo atleticano, um dos melhores visitantes na Série B (19 pontos) e que só perde do CRB (22 pontos).

Em 17º lugar (24 pontos), o Vila Nova abre a zona do descenso e espera ajuda do rival goianiense, além de encerrar jejum de oito jogos sem vencer, como mandante, para deixar o Z4 e não se habituar em permanecer entre os quatro últimos colocados.

Pior mandante da Série B, o Vila terá de encerrar dois jejuns para bater o CRB. Não vence em casa desde dia 11 de junho, quando bateu o São Bento, por 1 a 0, na 8ª rodada, e não marca gol à frente da sua torcida há 65 dias (o último gol foi sobre o América/MG, no empate por 1 a 1).

Vila Nova e Atlético entrarão em campo nesta terça-feira (24), pela 24ª rodada. O time vilanovense recebe o CRB, no Estádio Serra Dourada, às 20h30. Depois, às 21h30, será a vez de o Dragão encarar o Vitória, na Arena Fonte Nova. O confronto marca a estreia do técnico Geninho no clube baiano.

Vila Nova recebe o CRB: duelo de pior mandante contra melhor visitante

Se tornou rotina para o vilanovense torcer por vitória do Vila Nova na Série B e contar com tropeços de adversários para a equipe colorada sair ou se afastar a zona de rebaixamento (Z4). Nesta terça, no Serra Dourada, contra o CRB, a torcida continuará desta maneira.

Mais do que três pontos, um triunfo contra um clube que disputa o acesso à Série A pode manter o elenco do Tigre focado e motivado em não se habituar em permanecer entre os quatro últimos colocados. O discurso colorado permanece o de acordar na competição antes que uma possível queda à 3ª Divisão do Brasileira se concretize.

Para sair do Z4, além de quebrar os incômodos tabus (leia acima), a equipe colorada terá de torcer por um tropeço do Oeste, que encara o São Bento em casa, do Guarani, que recebe o Criciúma, ou do Vitória, que encara o Atlético, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Ao entender que o problema não é técnico ou tático, a direção colorada contratou um coach esportivo, Lulinha Tavares, para ajudar a recuperar emocionalmente os atletas colorados. O especialista trabalha no clube desde a semana passada e a expectativa é que ajude os jogadores a retomarem o caminho da vitória como mandante.

Pela primeira vez desde que assumiu a equipe colorada, na 10ª rodada, Marcelo Cabo pode repetir uma escalação entre rodadas consecutivas. De acordo com Cabo, o Tigre ganha em experiência ao improvisar o lateral Gastón no meio de campo, ao lado de Edinho e Tinga.

O CRB chega para o confronto motivado após derrotar o Coritiba, fora, por 2 a 0. O resultado culminou na demissão do técnico Umberto Louzer, ex-Vila Nova, e colocou a equipe alagoana no G4, ao assumir a 4ª posição com 36 pontos. O Galo está acostumado a vencer longe do Estádio Rei Pelé. O time é o melhor visitante da Série B, com 66,7% de aproveitamento longe de Maceió.