Esporte Vila Nova precisa aproveitar quase a metade dos pontos para não cair

O Vila Nova terá de conquistar pelo menos mais sete vitórias no 2º turno da Série B para garantir a permanência na competição. O time colorado terá mais 17 rodadas até o fim da competição, em que tenta atingir pelo menos a pontuação de 45 pontos, média necessária para não ser rebaixado à Série C. A equipe tem, segundo o site Infobola, 41% de risco de ser rebaixado. Na c...