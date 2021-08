Esporte Vila Nova pode ter volta de titulares para enfrentar o Botafogo fora de casa Zagueiro Rafael Donato e volante Arthur Rezende ficam à disposição após cumprimento de suspensão automática

Para enfrentar o Botafogo, melhor mandante desta Série B do Campeonato Brasileiro, o Vila Nova poderá contar com o retorno do zagueiro Rafael Donato e do volante Arthur Rezende, que retornam após cumprimento de suspensão automática. O técnico Hemerson Maria não deu pistas sobre quais serão as mudanças na escalação contra o Botafogo, mas não é certo que o sistema com tr...