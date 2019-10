Esporte Vila Nova pode ter mudança no sistema tático para duelo contra Brasil de Pelotas Itamar Schülle pode optar por escalar o Vila Nova com três atacantes - Capixaba, Erick e Gustavo Henrique - e adiantar o volante Ramon para a função de meia

O Vila Nova encerra, no Estádio Serra Dourada, a preparação para o duelo contra o Brasil de Pelotas, que será disputado na terça-feira (29). O técnico Itamar Schülle, depois de dois jogos com sistema tático 4-4-2, estuda escalar o Tigre com três atacantes para o duelo contra o time gaúcho. Se optar pela mudança, o atacante Capixaba formará o trio de ataque com Er...