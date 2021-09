Esporte Vila Nova pode repetir escalação pela 4ª vez seguida na Série B Time colorado visita o líder Coritiba, nesta sexta-feira (17), pela 24ª rodada da competição nacional

O técnico Higo Magalhães deve repetir a escalação do Vila Nova pela quarta vez consecutiva no jogo contra o Coritiba, líder da Série B. A partida será disputada nesta sexta-feira (17), no estádio Couto Pereira, a partir das 19 horas, pela 24ª rodada do campeonato. Existe, no entanto, a possibilidade de uma alteração, que o treinador disse que será definida no dia d...