Caso o Vila Nova tenha rebaixamento confirmado no complemento da 37ª rodada (leia as possibilidade abaixo), a direção colorada pode iniciar processo de reformulação no elenco com a liberação de atletas, antes do término da Série B.

Sem citar nomes ou indicar a quantidade de jogadores, o diretor de futebol do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo, disse ao POPULAR "que existe a possibilidade" de atletas deixarem o Tigre, antes do jogo contra o Cuiabá.

Atualmente no elenco colorado nove atletas possuem contratos para a próxima temporada: Rafael Santos, Alan Mineiro, Wesley Matos, Clériston, Araújo, Luisão, Luizão, João Pedro e Erick. Emprestados, o atacante Mateus Anderson (no Cuiabá) e o zagueiro Brunão (no Bahia) também possuem vínculos com o Tigre para 2020.

“Eu tenho mais um ano de contrato. Se não me quiserem aqui, vamos conversar. Estou com energia para que eu possa, se formos rebaixados, ajudar o Vila Nova a voltar novamente”, comentou o zagueiro Wesley Matos, que atuou pelo Tigre nas últimas três temporadas.

Os contratos dos demais jogadores do atual grupo colorado encerram no final desta temporada. Ao todo, 35 atletas treinam no clube, desconsiderando os emprestados.

Para o Vila Nova não ser rebaixado na 37ª rodada, o Londrina não pode vencer o São Bento nesta quinta-feira (21) e o Figueirense não pode pontuar, na sexta (22), contra o CRB. O Tigre é o 19º colocado com 36 pontos.