Esporte Vila Nova pode conquistar dois títulos no mesmo fim de semana Tigre enfrentará o Remo na decisão da Série C 2020 e o Ceará pelo Brasileiro de Aspirantes

Os próximos dois finais de semana serão de muita emoção para o Vila Nova. A CBF confirmou no início da noite desta segunda-feira (18) as datas das finais da Série C e do Brasileiro de Aspirantes. O Tigre decide as duas competições contra o Remo e Ceará, respectivamente. As partidas de ida serão em Goiânia, ambas no OBA. No sábado (23), às 17 horas, está previsto...