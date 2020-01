Esporte Vila Nova planeja lançamentos de marca própria e novo sócio-torcedor Diretoria do clube deve realizar anúncios no decorrer do mês de janeiro. Na próxima semana, uma coletiva deve ser realizada para divulgação dos assuntos

O mês de janeiro promete ser agitado para o Vila Nova. Além do início do Campeonato Goiano, o clube pretende oficializar o novo plano de sócio-torcedor e vai lançar a marca própria de uniformes do clube. A direção colorada também pretende concluir a reforma no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, para isso abriu a comercialização de venda de 116 cadeiras cativas na praça esportiva. O clube ainda não revelou o nome da marca (nas r...