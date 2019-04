Esporte Vila Nova planeja ações para decisão na Copa do Brasil Direção começa a definir iniciativas para atrair torcedores ao jogo da Copa do Brasil, no Estádio Serra Dourada

Após estrear com empate (1 a 1) na Série B - com o Paraná, sábado -, o Vila Nova terá dois jogos, em frentes diferentes, no começo do próximo mês. Sábado, joga com Vitória, no Estádio Manoel Barradas, em Salvador, às 16h30, pela 2ª rodada da Série B. Com o tempo reduzido para treinos, o elenco e comissão técnica vivenciarão, na sequência, o jogo mais importante do ano, até ago...