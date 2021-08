Esporte Vila Nova perde para o Vasco em São Januário Em noite de 15 finalizações coloradas, mas com dois chutes no gol, Tigre volta a ser ineficiente no ataque e é superado pelo clube carioca na 17ª rodada da Segundona

Mais da metade dos jogos do Vila Nova na Série B 2021 terminaram sem gol do time colorado, que passou em branco mais uma vez e foi derrotado por 1 a 0 para o Vasco, na noite de terça-feira (10). O único gol da partida, válida pela 17ª rodada da competição, foi anotado pelo atacante Léo Jabá, no estádio São Januário. Ao todo, 53% dos jogos (9 de 17) do Vila Nova d...