Esporte Vila Nova perde para o Grêmio no Brasileiro de Aspirantes Equipe sofre derrota após ter conseguido vencer o tricolor gaúcho fora de casa. Restam dois jogos para buscar classificação para as semifinais

O Vila Nova perdeu o confronto direto com o Grêmio no Campeonato Brasileiro de Aspirantes, neste domingo (13), no OBA. A equipe foi superada por 2 a 1 e agora está a 3 pontos da faixa de classificação. Em 3º lugar, o Tigre segue com 4 pontos. Grêmio é o 2º, com 7 pontos, e o Ceará é o líder com 9 pontos, após vencer o Avaí por 1 a 0 também neste domingo. Restam duas r...