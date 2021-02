Esporte Vila Nova perde para o Cuiabá nas quartas da Copa Verde Time colorado foi superado por 1 a 0 pelo Dourado e terá de vencer por dois gols de diferença para avançar às semifinais sem a necessidade dos pênaltis

O Vila Nova foi derrotado pelo Cuiabá, nesta sexta-feira (5), no jogo de ida das quartas de final da Copa Verde. Elton, de pênalti, marcou o único gol da vitória de 1 a 0 do Dourado. No jogo da volta, o Tigre terá de vencer por dois gols de diferença para avançar sem a necessidade dos pênaltis, o que pode ocorrer se o time goiano superar a equipe mato-grossense pela difere...