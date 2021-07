Esporte Vila Nova perde para o CRB e dá fim à sequência invicta Após cinco jogos sem perder, Vila Nova sofre gols no início das etapas e cai diante do CRB, que entra no G4

O Vila Nova sofreu gols no início das duas etapas e até conseguiu marcar no fim do jogo, mas perdeu por 2 a 1 para o CRB, na noite deste domingo (18), no Estádio Rei Pelé, em Maceió. A equipe segue com 14 pontos, está em 12º lugar da Série B, a 5 pontos do Z4 e a 6 do G4, fechado justamente pelo CRB, que chegou aos 20 e empurrou o Goiás para fora da faixa de classificaçã...