Vila Nova perde para o Coritiba, mas segue fora da zona do rebaixamento

Com ajuda do Operário/PR, o Vila Nova segue fora da zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o empate do time paranaense com o São Bento, em Sorocaba, o Tigre se manteve na 16ª colocação da Segundona. Em Curitiba, no Estádio Couto Pereira, o time colorado foi derrotado por 2 a 0 pelo Coritiba, nesta terça-feira (23) e ficou estacionado na tabela. C...