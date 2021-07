Esporte Vila Nova perde para o Brusque e segue sem vencer no OBA Everton Alemão, aos 15 minutos do 2º tempo, fez o gol da vitória catarinense em Goiânia

O Vila Nova segue sem vencer no OBA nesta Série B. Desta vez, no entanto, o time colorado não empatou, resultado que ocorreu em quatro jogos, e foi derrotado por 1 a 0 pelo Brusque. O gol do triunfo catarinense foi marcado pelo zagueiro Everton Alemão, de cabeça, aos 15 minutos do 2º tempo. Agora, a sequência sem o Vila Nova vencer no OBA é de oito jogos. Sã...