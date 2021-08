Esporte Vila Nova perde para o Botafogo no início do 2º turno da Série B Com dois gols no 1º tempo, o time carioca abriu vantagem para controlar o jogo, vencer por 3 a 2 e impor derrota que mantém o clube goiano perto da zona de rebaixamento da Série B

Em jogo de cinco gols, o Vila Nova perdeu para o Botafogo-RJ, por 3 a 2, neste domingo (22), e iniciou o returno da Série B mais próximo da zona de rebaixamento. Com dois gols marcados no primeiro tempo, de Chay e Rafael Navarro, o time carioca abriu vantagem, que foi ampliada na etapa final com Diego Gonçalves. O atacante Clayton e o zagueiro Rafael Donato descontaram...