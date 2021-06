Esporte Vila Nova perde para o Bahia e sai em desvantagem na 3ª fase da Copa do Brasil Tigre colorado foi superado, por 1 a 0, pela equipe tricolor e terá de vencer em Salvador para avançar às oitavas de final do torneio nacional

O Vila Nova foi derrotado no jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil e sai em desvantagem contra o Bahia pela vaga nas oitavas de final do torneio nacional. Nesta terça-feira (1º), no OBA, o tricolor venceu a equipe goiana por 1 a 0, com gol marcado pelo meia Rodriguinho, no 1º minuto do 2º tempo. O resultado obriga o Vila Nova a vencer em Salvador, no jogo da vo...