Esporte Vila Nova perde e Anápolis Vultures vence na estreia do Brasileirão Goianos estão na mesma Conferência na competição. e vão se enfrentar nesta terça-feira (9), pela 2ª rodada, no Ginásio Rio Vermelho

Os representantes goianos no Campeonato Brasileiro de Basquete começaram a competição com resultados diferentes. O Anápolis Vultures venceu o Botafogo-RJ, por 88 a 77, e o Vila Nova/AEGB foi superado pelo Blackstar/Unisociesc-SC, por 101 a 52. As duas partidas foram disputadas na segunda-feira (8), no Ginásio Rio Vermelho, em Goiânia, pela rodada de abertura da Conferência G...