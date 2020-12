Esporte Vila Nova pega Santa Cruz, Ituano e Brusque na 2ª fase da Série C Datas dos jogos ainda serão divulgadas pela CBF, mas a equipe colorada inicia o quadrangular já no próximo final de semana, contra o Ituano, em Goiânia

O Vila Nova vai enfrentar o Santa Cruz, Ituano e Brusque na 2ª fase da Série C. O quadrangular do time colorado será o Grupo C, os jogos começam no próximo final de semana, mas as datas, horários e locais das partidas ainda serão confirmadas e divulgadas pela CBF. A outra chave, o Grupo D, terá Remo, Paysandu, Ypiranga-RS e Londrina. A estreia do Vila Nova será con...