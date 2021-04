Esporte Vila Nova pega o Bahia, e Atlético-GO enfrenta Corinthians na 3ª fase da Copa do Brasil Fase é disputada em jogos de ida e volta

O Vila Nova vai pegar o Bahia na 3ª fase da Copa do Brasil. O Atlético-GO enfrenta o Corinthians. O sorteio dos confrontos foi feito nesta sexta-feira (23), na sede da CBF, no Rio. Os dois confrontos (Bahia x Vila Nova e Corinthians x Atlético-GO) são inéditos na Copa do Brasil. O colorado já pegou o Bahia em confrontos pela séries A, B e C, além de um torneio amisto...