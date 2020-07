Esporte Vila Nova pede fim do Goianão em campo, mas se preocupa com datas Sugestão da FGF é de concluir o Estadual 2020 em janeiro do próximo ano. O mês, no entanto, coincide com a reta final da Série C

O Vila Nova se diz a favor da conclusão do Goianão 2020 dentro de campo. O clube colorado aguarda oficialização da proposta do presidente da Federação Goiana de Futebol, André Pitta, que sugeriu término do Estadual em janeiro de 2021. Porém, na opinião da direção do Tigre, as datas dos jogos do Estadual terão de ser revisadas para não atrapalhar os clubes goianos ...