Os efeitos da pandemia sobre o futebol poderão ser amenizados se houver união entre as equipes. É nesta direção que caminham os clubes da Série C do Campeonato Brasileiro. O Vila Nova, assim como os outros 19 times da competição, é representado, na CBF, por Constantino Júnior, presidente do Santa Cruz. Para o dirigente pernambucano, “o importante, neste momento, é todos os clubes estarem unidos para ter um mínimo de condições de sair dessa situação”, afirmou.

O representante dos clubes da Série C vê cenário tumultuado para dar garantias da retomada do futebol. No aguardo das definições da CBF, sobre protocolos para volta aos treinos e dos campeonatos estaduais, Constantino Júnior ainda não ousa falar do início da competição nacional. “Não dá para falar em voltar com segurança por agora, temos de colocar vidas em primeiro lugar. Quando falamos de Campeonato Brasileiro é mais complicado, tem de ter cuidado. Está grave no mundo inteiro. Cada estado tem sua realidade”, analisou o dirigente.

A testagem de atletas, comissão técnica e funcionários envolvidos no dia a dia do futebol é trabalhada como parte do protocolo para retomada dos treinos. O Vila Nova trabalha com a possibilidade da CBF custear estes testes, já que foi sinalizado pela entidade nacional em um primeiro momento. A conversa foi superficial e não desenvolveu. “Após a criação dos protocolos, vamos analisar. Não tenho noção de como a CBF faria isso (custear testagem). São números grandes de pessoas envolvidas”, disse o dirigente que tem participado das reuniões.

Assim os estados vivem realidades distintas, que impede a retomada de uma competição nacional, cada clube de futebol enfrenta seus próprios problemas. Mesmo assim, existe um ponto em comum entre as equipes, a vontade de voltar a jogar. “Alguns estão mais sufocados financeiramente, mas todos ansiosos. Cada um com seu drama e sua história. Tenho de entender cada um para representá-los”, disse Constantino Júnior.

O presidente do Santa Cruz diz ver evolução nas conversas com a entidade nacional. A ajuda financeira de R$200 mil que a CBF prometeu para as equipes que disputarão Série C neste ano é comemorada pelo dirigente. No entanto, os clubes poderão ensaiar novo pedido de auxílio. “Os R$200 mil é um grande avanço. Ainda não conversamos de novo para ver possibilidade de um novo socorro financeiro”, pontuou Constantino Júnior.

O presidente do Santa Cruz está em constante contato com dirigentes das equipes que representa. Novas reuniões com a CBF devem ser realizadas nas próximas semanas para colher orientações sobre retorno do futebol.