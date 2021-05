Esporte Vila Nova ostenta diversidade na hora de marcar gols Com Henan, equipe passa a ter 13 jogadores que marcaram gols na temporada

A vitória sobre o Anápolis, por 3 a 1, na última sexta-feira, serviu para confirmar a classificação do Vila Nova para a semifinal do Campeonato Goiano, mas também foi importante para o atacante Henan, que marcou o primeiro gol dele na nova temporada e aumentou para 13 o número de jogadores a marcar pelo colorado no período.Se o destaque da vitória contra o Galo da Comarc...