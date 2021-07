Esporte Vila Nova oficializa saída de zagueiro Saimon deixa o time colorado após 26 jogos e três gols marcados

O Vila Nova oficializou a saída do zagueiro Saimon do time colorado. O jogador de 30 aceitou uma proposta do Londrina e negociava, nos últimos dias, a liberação da equipe goiana, que foi confirmada nesta segunda-feira (19). Saimon integrou o elenco campeão da Série C, mas não atuava desde a final do Campeonato Goiano no dia 23 de maio, contra o Grêmio Anápolis. ...