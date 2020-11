Esporte Vila Nova oficializa saída de volante Derli perdeu espaço na equipe colorada e optou por entrar em um acordo com a direção colorada para rescindir seu contrato, que era válido até o final deste ano

O Vila Nova oficializou, nesta terça-feira (17), a saída do volante Derli. Após o início da Série C, o jogador de 31 anos perdeu espaço na equipe colorada. O contrato era válido até o final deste ano e o Tigre informou que entrou em acordo com “liberação de maneira amigável” com o atleta. “O volante Derli não faz mais parte do elenco colorado. O Vila Nova e o atleta ent...