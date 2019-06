Esporte Vila Nova oficializa saída de volante Denner disputou 19 jogos pelo clube goiano na temporada e deixa o clube “em comum acordo”

O Vila Nova oficializou nesta sexta-feira (21) a rescisão de contrato com o volante Denner. O jogador, de 25 anos, disputou 19 partidas pela equipe colorada e não atuava desde a 2ª rodada da Série B, na derrota, por 2 a 1, do Tigre para o Vitória. Ao todo, ele esteve em campo durante 1.051 minutos, por Campeonato Goiano, Copa do Brasil e a 2ª Divisão do Brasileiro. Em comunicado en...