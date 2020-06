Esporte Vila Nova oficializa saída de atacante Nando deixa o clube colorado após oito jogos e dois gols. Contrato era válido até o final da temporada

O Vila Nova oficializou a saída do atacante Nando na noite desta sexta-feira (19). O atleta rescindiu contrato após disputar oito jogos e marcar dois gols. Ele é o 15º jogador que deixa o clube na temporada, sendo o 12º que havia sido contratado para 2020. A diretoria colorada se reuniu no OBA com o camisa 80 e oficializou o desligamento. "O atacante Nando não faz mai...