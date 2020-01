Esporte Vila Nova oficializa lançamento de marca própria Clube colorado fará um evento para divulgação dos novos uniformes para temporada 2020

O Vila Nova oficializou nesta segunda-feira (6) que lançará sua marca própria de uniformes no dia próximo dia 20. O clube fará um evento para divulgação dos novos mantos para a temporada 2020. No último domingo (5), a equipe colorada anunciou o fim da parceria com a “Numer”. Ingressos serão vendidos para quem deseja participar da cerimônia de lançamento dos novo...