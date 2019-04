Esporte Vila Nova oficializa empréstimo de Gustavo Mosquito, do Corinthians Jogador de 21 anos assinará contrato com o Tigre até o final da temporada

O atacante Gustavo Mosquito é o novo reforço do Vila Nova. O jogador de 21 anos, que pertence ao Corinthians, será emprestado pelo clube paulista ao Tigre até o final da atual temporada. A equipe goiana possui a Série B e Copa do Brasil no seu calendário e o atleta deve atuar nas duas competições. Mosquito foi revelado pelo Coritiba e se transferiu para o Corinthi...