Esporte Vila Nova oficializa empréstimo de atacante para o Criciúma Henan jogará pelo time catarinense até novembro e deixará o Tigre na sequência

O Vila Nova anunciou a saída do atacante Henan, que foi cedido por empréstimo ao Criciúma. O jogador de 34 anos assinou com o Tigre de Santa Catarina até o final de novembro e na sequência deixará o clube goiano - seu vínculo com a equipe colorada é até 30 de novembro, mesmo data que o empréstimo será encerrado. O atacante Henan está de saída para o Criciúma por e...