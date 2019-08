Esporte Vila Nova oficializa contratações de Edinho e Gustavo Henrique Volante estava no Ceará e atacante, ex-Boa Esporte, acertaram com o clube colorado até o final da Série B 2019

O Vila Nova oficializou a contratação do volante Edinho, que negociava com o Tigre desde a última semana. O jogador de 36 anos assina com a equipe colorada até o final da atual temporada. Ele estava no Ceará. Edinho é o nono reforço do Vila Nova para o setor do meio-campo, durante a temporada. Alguns atletas como Danilo, Denner e Neto Moura já deixaram a equ...