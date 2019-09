Esporte Vila Nova oficializa contratação do atacante Diego Rosa Atacante, ex-Atlético, chega para tentar melhorar números ofensivos do Tigre na Série B do Campeonato Brasileiro

O Vila Nova oficializou a contratação do atacante Diego Rosa, de 30 anos, que está treinando no clube desde o início da semana. O jogador estava no Paysandu e chega ao Tigre para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Com a chegada de Diego Rosa ao elenco, o técnico Marcelo Cabo tem nove opções para o ataque colorado. O Vila Nova possui o pior ataque...