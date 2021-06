Esporte Vila Nova oficializa contratação de meia do Mirassol O novo reforço colorado chega ao OBA com contrato válido até o fim da atual temporada

A diretoria do Vila Nova confirmou na tarde desta segunda-feira (14) a contratação do meia Cássio Gabriel, de 28 anos, que defendeu o Mirassol-SP no Campeonato Paulista. O novo reforço colorado chega ao OBA com contrato válido até o fim da atual temporada e dá mais uma opção para o técnico Wagner Lopes no setor criativo da equipe. Após a saída do meia Alan ...