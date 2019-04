Esporte Vila Nova oficializa contratação de lateral direito Jeferson, que estava no Vitória, vem por empréstimo da Ponte Preta até o fim do ano. Jogador já estava treinando no clube

O Vila Nova oficializou na tarde desta segunda-feira (29), a contratação do lateral direito Jeferson. O jogador de 22 anos estava no Vitória, e pode estrear pelo Tigre justamente contra o ex-time, no próximo sábado (04/05), no Barradão, em Salvador. Jeferson vem por empréstimo da Ponte Preta, clube pelo qual foi revelado e ainda tem contrato. O lateral fez seus p...